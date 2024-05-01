Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
01 Mayıs 2024 11:21
Sözleşmeliden kadroluya geçip tekrar sözleşmeliye geçmek

Merhabalar. Merak ettiğim bir konu var. Ben bakanlıkta 4/b li çalışırken ösymden tercih yapıp üniversiteye kadrolu olarak atandım. Üniversitede tayin çok zor olduğu için tekrar kpssye çalışıp atanmayı düşündüm. Fakat eski sözleşmeli olarak çalıştığım yerden istifa etmemin üzerinden 1 yıl geçmeden tekrar sözleşmeli olarak atanamama ihtimalim olduğunu duydum. Şuan da kadrolu olarak çalışıyorum. Sözleşmeli olarak tekrar atanabilirmiyim emin olmadığım için buraya danışıyorum. Beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden.


Mavi.Ufuklar
Memur
01 Mayıs 2024 11:36

aradan 1 yıl geçmeden herhangi bir kuruma sözleşmeli olarak atamanız yapılmaz. Başvuracağınız kurumu arayarak veya mail atarak durumunuzu anlatıp net cevap almanız daha uygun. Kurum inisiyatif kullanmak isteyebiliir belki.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama Kontenjanları Lütfen yardım edin ?YÖK Yükselme sınavıBelediyeye geçiş ve SDSAkdeniz üni personel alımıEn yüksek net sds ne kadar?ikinci mülakat ne demekSözleşmeliden kadroluya geçip tekrar sözleşmeliye geçmekMarmara üniversitesinde arşiv süreciBELEDİYELERDE YENİ BAŞKAN, GÖREVLENDİRME, DİSİPLİN CEZASI VE ATAMA İŞLEMLERİNE KARŞI YAPILACAKLAR

Sözlük

zafiyetinden istifade ile kandırmak 1 Halka Arz 1 demokrasilerde çare tükenmez 1 Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2 Biber dolgulu yeşil zeytin 2 şeyh 1 birini son kez gördüğünü bilmemek 4 erdener abi 1 sebastian 1 yedi bela hüsnü 2

Son Haberler

Yıl sonuna kadar iki yeni sondaj kulesi daha Gabar'a gidecekMEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecekÇalışmaların sürdüğü Ankara'da yağış yeniden başladıİstanbul'un enflasyonu belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?