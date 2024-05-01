Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Mayıs 2024 11:31
Yusuf Tekin 1 Mayıs'ta saat 16.00 da A habere konuk oluyor!

Bakan bugün Ömk hakkında net konuşur mu acaba yayın esnasında 7 yada 8 yıl baskısı yapmak için bol bol soru soralim.İnşallah bugün açıklar da olumlu ya da olumsuz anlamda kafalar rahatlamış olsa çok iyi olur.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
01 Mayıs 2024 11:53

A haber ha :)

Cevapların sorulandırıldığı bir diger güzide kanalimiz.

Boşa twitterı meşgul etmeyin.


lutt
Şube Müdürü
01 Mayıs 2024 12:08

cok isabetlı kanal inşş masallah


Krblt21
Aday Memur
01 Mayıs 2024 12:46

Bugünkü gündem muhtemelen öğretmenlik meslek kanunu ağırlıkta olacak öğretmen akademisi ve müfredata yönelik aytintili açıklama yapar.


Muallim1221
Aday Memur
01 Mayıs 2024 13:23

Hiç bir itimadım yok. Mahmut Özer'in 19 mayıs 2023 tarihli tweetine bakabilirsiniz. Uzmanlık 5e düşüyor ve baş öğretmenlikte bekleme şartı kalkıyor meclise sunduk dedi. Bu hangi meclis acaba ülkede bir meclis var diye biliyorum. Kanun çıkana kadar boş ha çıkarken de yine adaletsizlikten başka bişey getirmez.

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