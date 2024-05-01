Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


01 Mayıs 2024 11:48
Döner sermaye

Bu ay döner sermayeler yatacakmis bana çıkmış orman tarım bakanlığında çalışıyorum tam bilgisi olan varmı ne zaman yatacak

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