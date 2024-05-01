Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


01 Mayıs 2024 12:09
Devlet Opera ve Balesi Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı

1 Haziran 2024 sınav tarihi herkese hayırlı olsun. Kaynak çalışmaları olarak online memurlarnet, gysakademi siteleri var kitap olarak da data yayınları var. Başarılar şimdiden...

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