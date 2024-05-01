KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2024 12:47
Parkur öncesi sakatlanma durumunda para iadesi

Cuma günü parkurda sakatlandım. Sağ topukta ezilme var ve geçmedi. Sol dizimde de zorlanmaya bağlı yumuşak doku zedelenmesi var. Mülakat önümüzdeki hafta başlıyor. Ben 8 mayısta parkura çıkacağım. O tarihe kadar sakatlığım geçmezse mülakatta çıkamayacağım. Eğer geçmez ise doktor raporu ile ücret iadesi alabilir miyim ?

Yada sakatlığın geçmesi için ne yapmamı önerirsiniz ?

Parkurda 46 saniye yapıyordum. Şimdi sakat olduğum için koşmakta bile sıkıntı yaşıyorum.


levelup06
Memur
01 Mayıs 2024 13:44
Ücret iadesi yok maalesef. medikal dizlik ve bileklik alabilirsin kendine sürekli buz yap kremle aile hekimleri magnezyum ağrı kesici ve krem yazıyor doktora görün
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