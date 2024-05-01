Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Mayıs 2024 12:57
Yedek subay öğretmenlik / asker öğretmenlik hakkında
Mayıs ayında tecili bozdurup askerlik başvurusu yapmayı düşünüyorum. İstanbul'da görev yapıyorum branş Türk dili ve edebiyatı. Asker öğretmenlik çıkma ihtimali nedir? internette araştırma yaptığında farklı farklı bilgiler karşıma çıkıyor. İstanbul imkansız diyenler var İstanbul da olabilir diyenler var. Gerçekten bilgili ve tecrübelilerden bilgi alabilir miyim?

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