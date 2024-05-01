Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Mayıs 2024 14:23
Ortaöğretim KPSS ve Öğretmenlik

Ortaöğretim KPSS'den mi atanmak kolay yoksa öğretmen olup KPSS'den mi atanmak daha kolay? Hangisi daha mantıklı ve artıları, eksileri ne?

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