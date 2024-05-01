Jandarma Asem

2022 yılında Jandarma Astsubaylığı kazandım bütün aşamaları geçtim en son sağlık kurulu kaldı iç hastalıkları nöroloji kardiyoloji ve diğer bölümlerin hepsini geçtim en son psikiyatri bölümüne geldim doktor bana sorular sordu cevap verdim daha sonra 566 soruluk test uyguladı onlara da tutarlı cevap verdim en son bana senin 2014 yılında psikiyatri kaydın var dedi eledi bende dava açtım mahkeme bana ilk davada ret yedim konuyu bir üst mahkemeye taşıdım istinaf mahkemesi 1 ay içinde tekrar muayene ol dedi Gatay'a yönlendirdi elimde mahkeme kararı var psikiyatri doktoru beni geçmişimle mi muayene edecek yoksa halihazırda bulunan durumumu değerlendirip ona göre astsubay olur ya da olamaz raporumu verecek 10 sene geçmiş aradan bu 10 sene içinde 1 kez psikiyatri doktorunun kapısının önünden bile geçmedim ve psikiyatri açısından hiç bir problemim yok sınav kaygısı var diye gittim doktor anksiyete tanısı koydu ve bu tanı 10 sene sonra karşıma çıktı 10 sene içinde 1 kez olsun psikiyatri doktorunun kapısının önünden bile geçmedim sizce doktor eler mi beni yardımcı olursanız çok sevinirim doktorun tavrı ne olur sizce