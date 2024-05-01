Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


01 Mayıs 2024 14:48
Aile ve sosyal hizmetler bakanlığında çalışan teknik personelden bilgi yardımı
Halizahırda çalışan mimar, mühendis arkadaşlar iş, sosyal, ekonomik, hiyerarşi vb durumlarla ilgili bilgilerini paylaşırlarsa çok sevinirim

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