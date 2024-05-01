Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2024 15:03
Eyt'den emekli olmak

Arkadaşlar iyi günler, 99 öncesinde sigortası olup eyt kapsamında emekli olan oldu mu, ben 2006 mesleğe girişlym, meslek içerisinde 2008 yılında 6 ay kısa dönem askerlik yaptım, ondan sonra mesleğe devam ettim, hizmette yaklaşık 18 yıl olacak , 2004 ile 2006 arasında 2 yıla yakın özel sektör sigortam mevcut, benim soracağım ben 99 öncesinde sigortas başlangıcım kabul olursa , askerliği, ve PMYO 2 yıllak süreyi borçlanırsam maaslı ve ikramiyeli emekli olabilir miyim, benim gibi aynı durumda olup bilen yazarsa sevinirim,v


kripto1982
Şube Müdürü
01 Mayıs 2024 15:07
Arkadaşlar PMYO yanlış yazmışım, 2002 yılında örgün MYO bitirdim, daha sonra AÖFle 4 yıllıga 2005 yılında tamamladı,
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