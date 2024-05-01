Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


01 Mayıs 2024 15:46
Yerel seçimler sonrası yeni protokol imzalanan belediye var mı? Varsa hangi sendika ile, eski prokol
Belediye ve sendika protokolleri

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