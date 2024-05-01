Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2024 15:57
Branşsız çalışmam sorun yaşatır mı?

Çalıştığım yerin kendi branşı ve kursları var. Ben genel hizmet branşında olmama rağmen bu kısımda çalıştırılıyorum ve herhangi bir kurs vs görmedi. haberleşme elektronik vs konularda teknik beceri istiyor. burada meydana gelen bir aksaklıktan dolayı tarafıma yaptırım uygulanabilir mi? ( şark ilinde küçük bir ilçede çalışıyorum. kursu veya branşı olan olmadığı için yazıyorlar)

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