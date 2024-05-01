Doçentliğe Mühendislikten Başvuracaklar Özellikle Nelere Dikkkat Etmeli

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : supporters.
Çok Yazılan Konular
2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriDoçentlik Başvurusu Başarısız Olanlar veya Etik İhlal ile Suçlananlar İdari Dava Açmalımı?2024 Akademik Kadro İzinleri2024 Mart Dönemi Doçentlik BaşvurularıYeni doçentlik kriterleri ve yargı süreciBilgisayar mühendisi olarak ALES mi KPSS mi?Vakıf Üniv.deki Akademisyene Maaş Düzenlemesi Dr Öğretim Üyesi olmakDOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ (SORU-YORUM)
Sözlük
Son Haberler
Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Samsun'da kutladıNew York polisi, Filistin'e destek gösterilerinde 282 öğrenciyi gözaltına aldıKahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?Vali Gül'den emniyet güçlerine ve İstanbullulara 1 Mayıs teşekkürüMeteoroloji açıkladı: 4 gün tüm yurtta yağış var
Editörün Seçimi
Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?