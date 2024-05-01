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Editörler : supporters.


01 Mayıs 2024 16:18
Doçentliğe Mühendislikten Başvuracaklar Özellikle Nelere Dikkkat Etmeli

Değerli hocalarım. Ben Ekim 2024 de muhendislikten başvuracağım. Her alanin dikkat etmesi gereken kısımlar var biliyorum. Ama muhendislikten ozellikler bunlara dikkat et yoksa asgari veya etik alırsın, aman su kısımlarda puanın olsun dedikleriniz nelerdir acaba? Tavsiye niteliğinde. Tesekkuler

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