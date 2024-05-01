Jandarma Asem

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : oto-danisman-expert
Çok Yazılan Konular
Yan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personeliOyak 64. Genel Kurul Toplantısı'nda 2023 Nema Oranı tahminleri???Dzkk genel atama 2023Jandarma AsemTsk subay jandarma subayTSK dan jandarmaya geçişKara kuvvetleri tayinleri 2023jandarma uzman erbaştan pomeme geçişİstifa sonrasi hayat !45 A F11 ve 33 A F1
Sözlük
Son Haberler
Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Samsun'da kutladıNew York polisi, Filistin'e destek gösterilerinde 282 öğrenciyi gözaltına aldıKahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?Vali Gül'den emniyet güçlerine ve İstanbullulara 1 Mayıs teşekkürüMeteoroloji açıkladı: 4 gün tüm yurtta yağış var
Editörün Seçimi
Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?