Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Mayıs 2024 16:56
İL DIŞI TERCİH VE BİR SORU?

Hocalarım merhabalar, Ankara merkez ilçede sınıf öğrt. olarak görev yapmaktayım. İl dışı tercih edebilmem için Ankara ilinde mi 3 yıl görev yapmam gerekiyor yoksa bulunduğum okulda mı?

Yönetmelikte bulunduğu il ibaresi geçmekte lakin yine de fikrinize danışmak istedim.

Tercih edeceğim il ise zorunlu hizmet bölgesi olan bir il.

Durum sizce nedir?


Memleketinogretmeni
Şef
01 Mayıs 2024 17:43

İlde 3 yıl

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