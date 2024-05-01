Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Mayıs 2024 16:58
doğum sonrası yıllık izin kullanma
şu anda doğum iznindeyim. şehir hastanesinde çalışıyorum ama şimdi havuzda görünüyorum herhangi bir birime bağlı değilim. işe başlamadan önce yıllık izin hakkımı kullanarak başlamak istiyorum. pazartesi cuma arası 5 gün izin yazıp aradan haftasonu geçtikten sonra pazartesi tekrar bu şekilde izin yazdırarak 20 gün iznimi 4 hafta şeklinde kullanmam mümkün mü

afilun
Memur
01 Mayıs 2024 17:02

Yıllık izin de idarenin takdiri vardır. Ve dediğiniz şekilde izne izin vereceğini düşünmüyorum.

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