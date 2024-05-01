doğum sonrası yıllık izin kullanma

şu anda doğum iznindeyim. şehir hastanesinde çalışıyorum ama şimdi havuzda görünüyorum herhangi bir birime bağlı değilim. işe başlamadan önce yıllık izin hakkımı kullanarak başlamak istiyorum. pazartesi cuma arası 5 gün izin yazıp aradan haftasonu geçtikten sonra pazartesi tekrar bu şekilde izin yazdırarak 20 gün iznimi 4 hafta şeklinde kullanmam mümkün mü

şu anda doğum iznindeyim. şehir hastanesinde çalışıyorum ama şimdi havuzda görünüyorum herhangi bir birime bağlı değilim. işe başlamadan önce yıllık izin hakkımı kullanarak başlamak istiyorum. pazartesi cuma arası 5 gün izin yazıp aradan haftasonu geçtikten sonra pazartesi tekrar bu şekilde izin yazdırarak 20 gün iznimi 4 hafta şeklinde kullanmam mümkün mü