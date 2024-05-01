Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Mayıs 2024 17:17
Bilgisayar Teknikeri Zorunlu Hizmet Süresi

Herkese merhaba. Adalet Bakanlığında Bilgisayar teknikerinin zorunlu hizmet süresi kaç yıldır? Katiplikteki bölge ve zorunlu hizmet yılları teknikerler içinde geçerli mi yoksa farklı bir mevzuata mı bağlı. Bilen cevaplarsa sevinirim, taşra atama nakil şubesi bile bilmiyor bu arada.

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