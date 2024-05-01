Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2024 17:20
Emniyet promosyon güncelleme yapılacak mı?

Bilgisi olan


pomem bekleyen masum
Aday Memur
01 Mayıs 2024 18:09

Yapilmayacak vakifbankta çalışan kişiye sordum daha 1.5 yıl var dedi güncelleme olmaz dedi

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