KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Mayıs 2024 17:49
%30 sağlık raporum var memur olabilir miyim?

Herkese merhaba,

KPSS Önlisans sınavına aylardır hazırlanıyorum fakat bugün yaptığım bir araştırmada "%1 ila %39 arasında sağlık raporuna sahip olanlar hiçbir şekilde devlet memuru olamıyor." açıklamasını gördüm ve biraz daha araştırma yapmama rağmen hiçbir şey bulamadım. Bu konu hakkında bilgisi olan varsa bilgilendirebilir mi?

Sağlık raporu oranım : %30

Raporu almama sebep olan durum : Havale sonrası kulakta oluşan hafif işitme kaybı.

Teşekkürler, iyi günler.

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