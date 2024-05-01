Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Mayıs 2024 18:14
Eş durumu sonrası illerarasına başvuru

Eşim kadrolu ebe meslekte 9. Yılı x iline yanıma eş durumu yaptı. Sonra bu ilden kendi çalıştığım kurum norm durumu nedeniyle başka bir ile resen atamamı yaptı. Eşim bu ile illerarası atamayla gelebilir mi ?

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