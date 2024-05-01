Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Mayıs 2024 18:15
İnfaz Koruma Başmemuru Hk.
görevde yükselme ile infaz koruma başmemuru olan personel kalkınmada öncelikli illerden birine atanırsa 2 yıla bir kademe uygulamasından faydalanabiliyor mu ?

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