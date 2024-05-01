POMEM Psikiyatri

Merhabalar,

POMEM sınavlarına 9 Mayıs'ta gireceğim(FYT ve Ön sağlık). 2017 sonlarında sınav stresi sebebiyle psikiyatriye gittim ve 2 tane tanım (F32.0 Hafif Depresif Nöbet - F91.0 Ailevi Çevresiyle Sınırlı Davranış Bozukluğu) ve 1 adet yeşil reçeteli ilaç (Zedprex)bulunmakta. Sağlık Bildirir Formu'nda "Psikiyatri ve tedavi geçmişin var mı" kısmında ki kutucuğu "Var" mı "Yok" olarak mı işaretlememi önerirseniz. Forumda araştırdığım kadarıyla ön sağlıkta bunu "Var" olarak işaretleyip elenen de varmış.

Kesin sonucun genel sağlık taramasında belli olacağını biliyorum. Yok dersem olur da kazanırsam en azından doktorla konuşma şansı ikna etme şansı olmasa bile mahkeme yolu olduğunu biliyorum fakat yalan beyana girdiğinin de farkındayım. Sizce bunu ne olarak işaretlemeliyim ? i̇laç kullanımı kesin elenme midir ?

NOT:

Tanıyı sildirebilme ümidiyle gittiğim hastanede sağlık heyetine çıktım ziyaretin yılını baz alarak daha sonrasında bu bölüme gitmediğini, başka bir kaydı olmadığını ve psikiyatrik ilaç kullanmadığımı belirterek sağlamdır raporu verdi.