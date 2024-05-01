Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2024 18:56
İpka talebinde değişiklik

ipka talebinin iptali


Mustafa4173
01 Mayıs 2024 18:57
abilerim 2 .inci şarkım bitti ipka talebinde bulunmuştum şimdi ipkami bozdurmak istiyorum sizce kabul olunurmu

Brse
Aday Memur
01 Mayıs 2024 19:12

Batı da ne işin var. kira çok. Yoğunluk ek görev . Bence bozdurma


Mustafa4173
01 Mayıs 2024 19:14
Bende biliyorum abi batıda kira çok ama keyfiyetten bozdurmuyorum ki bende

iamapoliceman
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 19:48
yarın ilk işin ipka talebinden sarf dilekçeni yazıp yolla eğer tayinler bitmediyse ipkanı bozlarlar
Mustafa4173, 3 saat önce
Bende biliyorum abi batıda kira çok ama keyfiyetten bozdurmuyorum ki bende

Mustafa4173
01 Mayıs 2024 19:50
olurda tayinleri bittiyse abi ben bulunduğum yerde kalmak istemiyorum

iamapoliceman
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 21:42
tayinlerin yapılıp bakanlığa gittiğiyle ilgili bi yorum okudum diğer konularda eğer öyleyse elden bir şey gelmez ana öyle değilse tayinin çıkar. denemekten zarar gelmez kardeşim
Mustafa4173, 2 saat önce
olurda tayinleri bittiyse abi ben bulunduğum yerde kalmak istemiyorum
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