İpka talebinde değişiklik

tayinlerin yapılıp bakanlığa gittiğiyle ilgili bi yorum okudum diğer konularda eğer öyleyse elden bir şey gelmez ana öyle değilse tayinin çıkar. denemekten zarar gelmez kardeşim

tayinlerin yapılıp bakanlığa gittiğiyle ilgili bi yorum okudum diğer konularda eğer öyleyse elden bir şey gelmez ana öyle değilse tayinin çıkar. denemekten zarar gelmez kardeşim

Mustafa4173, 2 saat önce olurda tayinleri bittiyse abi ben bulunduğum yerde kalmak istemiyorum