Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2024 18:56
ipka
ipka talebinin iptali

Mustafa4173
01 Mayıs 2024 18:57
abilerim 2 .inci şarkım bitti ipka talebinde bulunmuştum şimdi ipkami bozdurmak istiyorum sizce kabul olunurmu

Brse
Aday Memur
01 Mayıs 2024 19:12

Batı da ne işin var. kira çok. Yoğunluk ek görev . Bence bozdurma


Mustafa4173
01 Mayıs 2024 19:14
Bende biliyorum abi batıda kira çok ama keyfiyetten bozdurmuyorum ki bende

iamapoliceman
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 19:48
yarın ilk işin ipka talebinden sarf dilekçeni yazıp yolla eğer tayinler bitmediyse ipkanı bozlarlar
Mustafa4173, 1 saat önce
Bende biliyorum abi batıda kira çok ama keyfiyetten bozdurmuyorum ki bende

Mustafa4173
01 Mayıs 2024 19:50
olurda tayinleri bittiyse abi ben bulunduğum yerde kalmak istemiyorum
Toplam 5 mesaj

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