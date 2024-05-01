4B Doğum İzni Almama İzin Vermiyorlar

Merhabalar, Tarım Orman Bakanlığına 4/B sözleşmeli personel olarak atandım. 4 aylık bebeğim var. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esasları Madde 16 - Yeniden Hizmete Alınma çerçevesinde çocuğum 2 yaşına gelene kadar izin almak istediğimi belirttim.

Kurum bu şekilde bir iznin mümkün olmadığını doğum yaptığım sırada kurumda çalışıyor olmam gerektiğini gerekçe gösterdi. Ancak forumda da bir çok yerde bu şekilde izin alan kişilerin olduğunu okudum.

Lütfen bana yardımcı olabilir misiniz nasıl bir yol izlemeliyim? Emsal gösterebileceğim kararlar var mı?