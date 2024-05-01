KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2024 19:23
Pomem Sınav Günü Sorunu

Arkadaşlar merhaba mayıs 7 de sınava çağırıldım fakat benim düğünüm var tarihle ilgili yarın arasam yardımcı olurlar mı bu konuda bilgisi olan var mı


levelup06
Memur
01 Mayıs 2024 19:41
Rapor alabilirsin düğünü bilmem ama.
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