asteğmen misafirhane koğuşu zimmet eksikliği hk.

Merhaba arkadaşlar. Asteğmenlik görevinde son 2.5 ayım kaldı tatbikat için başka bir birliğe gittik. Sürekli kendi kışlamızdan günübirlik git gel yapıyoruz. Erlerin kaldığı misafirhane koğuşu ve hela banyosunun zimmetini devir aldım. Senette 30 yastık 30 yorgan bana tahsisli gibi görünüyor ve şu an 3 yorgan 2 yastık kayıp durumda ben sürekli arazide olduğum için denetleyemiyorum. Genel talimatlarda odalarda hela vs eksik malzeme kırık çıkık durumunda masrafı zimmeti alan birlik öder diyor. Bölük komutanım bir şey olmaz diyor . Durumu tabur k. ilettim almadan önce düşünecektin deyip ilgilenmedi. Bu durumda eksik zimmetten mahkemelik olur muyum ? Yoksa kantin geliri vs ile bunu bağlı olduğum tugay karşılar mı ?