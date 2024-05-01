KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Mayıs 2024 20:03
Dış kaynaktan alımda askerlik tecili

Merhabalar. Ben bu sene KPSS?ye gireceğim ve dış kaynaktan alım olursa başvuru yapacağım ama 2025 Haziran ayında askerlik tecilim bitiyor. Acaba başvuru yaptıktan sonra diyelim ki mülakatlara çağırıldık bu askerlik durumunu astsubay mülakatlarına çağırıldım diye tecil ettirme gibi bir durum oluyor mu? Veya böyle bir durumla karşılaşıp çözebilen oldu mu?

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