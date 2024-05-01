Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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01 Mayıs 2024 20:45
1 Mayıs ödüllendirme yazısı

1 mayısta aktif çalışan personele ödüllendirme olacağı yönünde yazı gelmiş


Erenist
Aday Memur
01 Mayıs 2024 20:48
Eylemlerde görev alanlara yatacakmış 6000

Yetmişsekizlisc
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 20:51
Küçük bir ilde görev yapıyorum. Bizden de isim istediler bugün kim görev aldı diye şubeden
Erenist, 1 saat önce
Eylemlerde görev alanlara yatacakmış 6000

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
01 Mayıs 2024 20:55
taltif ödüllendirme artık sık sık verilmeye başladılar

Legollass
Aday Memur
01 Mayıs 2024 20:57
verilsin herkezin emeğinin karşılığı bir şekilde verilsin ki bi nebze moral olsun

pls.njdt
Aday Memur
01 Mayıs 2024 21:04
İyi alistik herşeye ödüllendirme bu arada en çok hakeden biziz hakkımızdır tabiki de şaka bı yana :) Bana mantıklı gelmedi şu an neden mi derseniz resmi tatilde nerde liste geldi de nerde goruldu yazı ki İstanbul'da nerdeyse görev bitmedi bilene

Asaf27272727
Aday Memur
01 Mayıs 2024 21:08
bizden de istendi liste tedbirde görevli olanlar şeklinde
pls.njdt, 1 saat önce
İyi alistik herşeye ödüllendirme bu arada en çok hakeden biziz hakkımızdır tabiki de şaka bı yana :) Bana mantıklı gelmedi şu an neden mi derseniz resmi tatilde nerde liste geldi de nerde goruldu yazı ki İstanbul'da nerdeyse görev bitmedi bilene

pls.njdt
Aday Memur
01 Mayıs 2024 21:13
Ben görev almadım ama inşallah görev alan herkese yatar özellikle İstanbul'daki arkadaşları gördükten sonra fazlası ile hakettiler .. Birazdan öğretmen vs diger memurlar zıplar işiniz zaten demeye

34Kosovalı
Aday Memur
01 Mayıs 2024 21:14
Aman trafikçiler görmesin bize niye yatmıyor diye veryansın ederler şimdi

pls.njdt
Aday Memur
01 Mayıs 2024 21:18
Yok devrem bugün İstanbul'daki görüntülerde yeşilli dolusuna trafikci vardı 1 Mayıs'ta boşta olan herkese görev yazılmıştır büyükşehirlerde özellikle burda sübe karakol ylyrafik ayrımı yok bence
34Kosovalı, 58 dk. önce
Aman trafikçiler görmesin bize niye yatmıyor diye veryansın ederler şimdi

SİSDAĞLI
Memur
01 Mayıs 2024 21:24
Bugün aktif görev alan istisnasız herkese verilir inşallah.

Afyonlu0313
Aday Memur
01 Mayıs 2024 21:29
kosovalinin trafikçi yarası var
34Kosovalı, 58 dk. önce
Aman trafikçiler görmesin bize niye yatmıyor diye veryansın ederler şimdi

heroboss
Aday Memur
01 Mayıs 2024 21:33
1 Mayıs tedbirleri ile alakalı etkinliklerde görev alanlara mi yatacak yoksa 1 Mayıs'ta çalışan herkese mi yatacak acaba ?

Yetmişsekizlisc
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 21:34
tedbirdr olanlara
heroboss, 39 dk. önce
1 Mayıs tedbirleri ile alakalı etkinliklerde görev alanlara mi yatacak yoksa 1 Mayıs'ta çalışan herkese mi yatacak acaba ?

heroboss
Aday Memur
01 Mayıs 2024 21:34
teşekkür ederim
Yetmişsekizlisc, 38 dk. önce
tedbirdr olanlara

hakkan1
Aday Memur
01 Mayıs 2024 21:38
gündüz çalışan herkes alır. 78 ilde 1 Mayıs görevi vardı.
Yetmişsekizlisc, 38 dk. önce
tedbirdr olanlara

Yetmişsekizlisc
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 21:40
Bizim şubede ekipte sadece iki kişi görev aldı , diğerleri bugün çalışıyordu ama 1 Mayıs da görevde değillerdi onların ismini vermediler.
hakkan1, 34 dk. önce
gündüz çalışan herkes alır. 78 ilde 1 Mayıs görevi vardı.

heroboss
Aday Memur
01 Mayıs 2024 21:41
inşallah öyle olur
hakkan1, 34 dk. önce
gündüz çalışan herkes alır. 78 ilde 1 Mayıs görevi vardı.

pomem bekleyen masum
Aday Memur
01 Mayıs 2024 21:50

Boş yapmişsin bu kadar kiskaniyorsan gel trafiğe ayrıca bu tedbir trafikci asayisci herkes vardı trafikcide alacak asayiscide

34Kosovalı, 58 dk. önce
Aman trafikçiler görmesin bize niye yatmıyor diye veryansın ederler şimdi

hedef2024
Memur
01 Mayıs 2024 21:50

istanbul 3 gün önceden 12-12 ye döndü herkese yatması lazım


kripto1982
Şube Müdürü
01 Mayıs 2024 21:51
Kardeşim biz bugün geceye geldikisr, bize yatma durumu olabilirmi, gündüz 1 Mayıs tedbirler de görev yazılmadı, Bilgi verirseniz sevinirim
Erenist, 1 saat önce
Eylemlerde görev alanlara yatacakmış 6000
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