1 Mayıs ödüllendirme yazısı

İyi alistik herşeye ödüllendirme bu arada en çok hakeden biziz hakkımızdır tabiki de şaka bı yana :) Bana mantıklı gelmedi şu an neden mi derseniz resmi tatilde nerde liste geldi de nerde goruldu yazı ki İstanbul'da nerdeyse görev bitmedi bilene

İyi alistik herşeye ödüllendirme bu arada en çok hakeden biziz hakkımızdır tabiki de şaka bı yana :) Bana mantıklı gelmedi şu an neden mi derseniz resmi tatilde nerde liste geldi de nerde goruldu yazı ki İstanbul'da nerdeyse görev bitmedi bilene