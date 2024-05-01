Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Mayıs 2024 21:03
1. Yedek

Yazı işleri müdürlüğü mülakat sonucu olarak 1. Yedek olarak kazanan bulunduğu ilde herhangi bir müdürün emekli istifa vefat etmesi durumunda yerine atana bilir mi

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