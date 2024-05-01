Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


01 Mayıs 2024 21:38
Kurumunuzda çay kahve alımı nasıl yapılıyor?

Kurumunuzda çay ocağının ihtiyaçları nasıl karşılanıyor? Mesela bizde her ay memurlardan para toplamak suretiyle oluyor. Para toplanıyor ve marketten çay, kahve, şeker alımı oluyor. Sizin kurumunuzda da aynı şekilde mi yoksa başka bir şekilde mi oluyor?

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