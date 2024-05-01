Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Mayıs 2024 23:01
Ankara İl İçi Tayin Hastaneler Hakkında

Merhaba arkadaşlar hemşireyim, Ankara içinde il içi tayin yapacağım. Tercih yapmak istediğim hastaneler arasında:

Yenimahalle EAH

Ankara EAH

Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet hastanesi

Kahramankazan Devlet Hastanesi

Mamak Devlet Hastanesi

Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi var. Çalışma şartları vs hakkında bilgi verebilir misiniz?

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