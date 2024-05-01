Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2024 23:01
Polis emeklileri Bakanımızdan müjde bekliyor

Sayın Bakanım Polis Emeklileri olarak sizden müjdeli haberler bekliyoruz. Çalışırken hiç gözünü kırpmadan canlarını feda eden fedakar Polis Emeklileri Sayın bakandan müjde bekliyor hakkımızı istiyoruz seyyanen zam emekli polise verilsin . Maaşlarda Araya uçurum girmiş illa ölelim mi ne bekliyorsunuz polis emeklilerin den neyi ve ne zamanı bekliyorsunuz. Çalışırken bizden kesilen vergilerimizi istiyoruz . Hakkımız olanını istiyoruz hakkımız olmayanı istemiyoruz. Sadece bu Türkiye de bize gelince mi yetimin hakkı oluyor. Saygılar sunuyoruz Polis Emeklileri olarak sayın bakanım sesimizi duyun bari siz bize değer verin


turbojet
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 23:43

HAKLI TALEP AMA AKP'DEN BOŞUNA BİR ŞEY BEKLEMEYİN.

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