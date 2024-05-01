Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Mayıs 2024 23:48
Üst öğrenim ve tazminat hkk

Merhaba, bilgisayar teknikeri olarak çalışan bir gıda mühendisiyim. Bulunduğum görevde mühendislere ait tazminatlardan yararlanabilir miyim? Bununla ilgili Bumko ve maliye görüşü var ama bunu uygulamada alabilen var mı?

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