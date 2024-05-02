Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Mayıs 2024 00:15
Kadro Durumu

Kurumlararası geçiş için talepte bulunmak istiyorum. Bunun için hangi kurumun ne kadar ihtiyacı var, bunu nereden öğrenebilirim. Usulünü bilen var mıdır?

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiDisiplin soruşturmasıKadrolu zabıt katibi becayiş hk.2024 yılı havuz tayinleriSağlık bakanlığına atanmaAmircilik taslayan ikmSözleşmeli Personel Aile Birliği Tayini 3+1 Yıla mı çıkarıldı?İkm'nin de 1 mayısı kutlu olsunÜcretsiz aylıksız izne 5 yılı dolmayan memur ayrılabilir mi?1. Yedek

Sözlük

Kaynana topuzu 2 kedi 1 zafiyetinden istifade ile kandırmak 1 birini son kez gördüğünü bilmemek 4 Bugün olanlar 11 bu gün günlerden neydi sorunsalı 1 yabani böğürtlen 3 Halka Arz 1 demokrasilerde çare tükenmez 1 erdener abi 1

Son Haberler

Belediye Başkanlarının havalimanı VIP salonlarından yararlanmasıİl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik2 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıklarıLila Kağıt Halka Arz Oluyor!Türkiye, İsrail'e açılan davaya müdahillik için resmi başvuru hazırlığında

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?