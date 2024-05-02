Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


02 Mayıs 2024 00:28
TRT Görevde Yükselme Sınavı Açtı

Herkese hayırlı olsun. Sınava hazırlık için gysakademi online sınavı açmış sanırım, kitap olarak data yayınları var. Herkese şimdiden başarılar dilerim.

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