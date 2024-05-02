Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Mayıs 2024 00:36
sözleşmeli eş tayini hakkında
Merhabalar kolay gelsin ben polis memuru olarak batı ilinde görev yapmaktayım bu dönemde şark iline atamam gerçekleşecek eşim ise sözleşmeli olarak başka bir ile sağlık personeli olarak ataması oldu onunda haziran ayında bir senesi dolmuş olacak benim görev yerim belli olduğunda başlama yapmadan atandığım yerin belgesi ile eşim atama talebinde bulunabilir mi yoksa benim atandığım ilde başlama yapmam mı gerekir. İlgili arkadaşlara teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Sosyologlar hangi sınıftan maaş alır??Aynı kpss puanı ile ikinci tercih verilir mi?Sosyalleştirme bölgesi görev yeri belirleme sorunudoğum sonrası yıllık izin kullanmayol harcırah engelli raporu Hac saglikÜniversite hastanesinden istifa süreci.

Sözlük

Halka Arz 1 İşinde gücünde olmanın gençken korkulan bir şey olması 5 yedi bela hüsnü 2 kedi 1 birini son kez gördüğünü bilmemek 4 erdener abi 1 zafiyetinden istifade ile kandırmak 1 demokrasilerde çare tükenmez 1 biri beni durdursun 1 sessiz kalmak 4

Son Haberler

Belediye Başkanlarının havalimanı VIP salonlarından yararlanmasıİl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik2 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıklarıLila Kağıt Halka Arz Oluyor!Türkiye, İsrail'e açılan davaya müdahillik için resmi başvuru hazırlığında

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?