Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2024 01:02
Lojmanda kalma süresi

Merhaba arkadaşlar lojmanlarla ilgili yeni yönetmeliğin değiştiği söyleniyor bu konu hakkında net bilgisi olan var mı

Örneğin ben x ilinde lojmanda 4 yıl kaldım.

Y iline tayine gittiğimde lojmana başvuru hakkım yok mu yada başvurabiliyorsam ne kadar süre kullanabilirim.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler


Klav.ye
Aday Memur
02 Mayıs 2024 01:25

yeni yönetmeliğe göre meslek hayatın boyunca 5 yıl lojmanda kalma hakkın var. eskiden , eğer daha önce oturduğun lojmanda 5 yıl oturmuşsan artık müracaat edemiyordun, ama 4 yıl 10 ay oturdun ve lojmandan çıktıysan yeni gittiğin yerde de müracaat ediyordun ve eğer puanın tutarda lojmana girersen 5 yıl daha oturabiliyordun. şimdi öyle değil. meslek boyunca 5 yıl oturabilirsin. yani sen daha önce 4 yıl oturup çıktıysan yeni gittiğin yerde müracaat edebilirsin ama 1 yıl oturduktan sonra çıkman gerekir. daha önceki oturduğun sürenin üzerine 5 yıla tamamlayınca süren doluyor...

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