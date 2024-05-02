Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2024 01:32
Eminevim araç üyeliğim

Selamün aleyküm daha önce eminevime girdim araç aldım çok güzel sistemleri var çok şükür hala aracımı kullanıyorum. İkinciye girdim düzenli ödeme yapıyorum ama maddi sebeplerden üyeliğimi devir etmek istiyorum çekilişli sisteme girdim çekiliş yapılıyor hep eğer çıkmazsa kesin tarih ocak ayında alacağım 500.000tl 20.800 &#8378; ödeme yapıyorum 48.000&#8378; masraf verdim 41.700 ödeme yaptım düşünen olursa devir edebilirim

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