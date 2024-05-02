KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Mayıs 2024 02:01
Güvenlik soruşturması hakkında

Güvenlik soruşturması ne kadar sürer?

Alım sayısı arttıkça sürenin daha artacağı kesin ama 8000 kişilik aile bakanlığının güvenlik soruşturması ne kadar sürer.Her meslek grubu diğerlerini beklemek zorunda mıdır yoksa her gün belli sayıda kişinin sonucu belli olup işe başlama durumu belli olanlara tebliğ edilir mi?

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