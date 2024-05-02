Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2024 07:21
Odullendirme
Bu dönem seçim, bayram , 1 Mayıs derken ödüllendirme yapılmaya başlandı bundada yeni Sayın İcisleri Bakanı Ali YERLİKAYA sayesinde oldugunu dusunuyorum. Umarım bunun gibi diğer sorunları çözmeye niyetli ve istekli olunur

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