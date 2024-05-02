Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Mayıs 2024 08:18
İşçi Mühendis
arkadaşlar işçi mühendis kıdem olarak nasıl oluyor acaba. Bir de güncel maaş durumları nasıl bilen var mı

BilgisayarMuhendisX
02 Mayıs 2024 08:25

657 ye tabi kamu mühendisleri ne olacak

Toplam 1 mesaj

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