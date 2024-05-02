Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Mayıs 2024 08:26
İcralık olmak güvenlik soruşturması sorun teşkil edermi

Dış kaynaktan astsubaylığa başvurdum sözlü mülakat var 2 hafta sonra diyelim ki nasip oldu kazandım, güvenlik soruşturmasında elenirmiyim. Toplam borç faizsiz 210 bin net 1 ay sonra icraya düşecek 1 dosyam 100 bin TL diğerleri de sırayla gelecek acaba nasıl olur yönetmelik de böyle bir madde yok ama kafam karıştı

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