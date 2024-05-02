Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Mayıs 2024 08:27
ADALET BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİ(CEZAEVİ VE DSM ÖĞRETMENLERİ)

Cezaevi ve DSM Öğretmenlerinin özlük hakları ve yaşadıkları sorunlar ile ilgili konuları paylaşabiliriz


fırtına6141
Aday Memur
02 Mayıs 2024 08:31

Sendika üyeliği sorunu,y.lisans ve doktora mezunlarının artırımlı ek ders ücreti alamama sorunu, vb.


zenikan
Aday Memur
02 Mayıs 2024 09:42

ne güzel tek sorununuz ek ders ücreti :)


fırtına6141
Aday Memur
02 Mayıs 2024 10:06

BİR ÇOK SORUN VAR AMA İZ SADECE BAŞLIK OLARAK YAZDIK

zenikan, 26 dk. önce

ne güzel tek sorununuz ek ders ücreti :)

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