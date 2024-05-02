Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Mayıs 2024 08:31
%90 engelli raporu olan kişi araba kullanabilir mi?

%90 raporda sürücü olabileceğine dair ibare örneği olan bir rapora bakmak istiyorum. Örnek rapor varsa önemli bilgilerin üstünü kapatıp raporu paylaşır mısınız?

İnternetten araştırdım ama akademik türde yazdıkları için pek bir şey anlamadım. %90 engelli raporu olan bir kişi almış olduğu aracı kullanabilir mi? Normalde kişinin ehliyeti var. %90 engelli raporunda ÖTV indirimli araç kullanabilir, şu tertibat kodlarıyla araç kullanabilir diye yazılar olması mı gerekiyor?

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