motivasyonum yok ne yapabilirim coşkulu bir şekilde iş yapmak için ?

Hocalarım günaydın. Sabahları ciddi derecede düşük motivasyonla kalkıyorum. halk eğitimde memurum. birçok işi yapabilme yeteneğim var; aöl kaydı yapabiliyor ve şu anki kitap dağıtma işini biliyorum ama Para umrumda değil; motivasyonum yok ! Beni duygusal manada işime motive edecek bir şey söylemenizi istiyorum hocam sizden. yataktan kalkınca lanet olsun yine mi haftaiçi diyorum çünkü. majör depresyon anksiyete tedavisi görüyorum ve saygı çerçevesinde yazacağınız her yorumu başımın üstünde tutacağım.

Hocalarım günaydın. Sabahları ciddi derecede düşük motivasyonla kalkıyorum. halk eğitimde memurum. birçok işi yapabilme yeteneğim var; aöl kaydı yapabiliyor ve şu anki kitap dağıtma işini biliyorum ama Para umrumda değil; motivasyonum yok ! Beni duygusal manada işime motive edecek bir şey söylemenizi istiyorum hocam sizden. yataktan kalkınca lanet olsun yine mi haftaiçi diyorum çünkü. majör depresyon anksiyete tedavisi görüyorum ve saygı çerçevesinde yazacağınız her yorumu başımın üstünde tutacağım.