Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Mayıs 2024 08:45
motivasyonum yok ne yapabilirim coşkulu bir şekilde iş yapmak için ?
Hocalarım günaydın. Sabahları ciddi derecede düşük motivasyonla kalkıyorum. halk eğitimde memurum. birçok işi yapabilme yeteneğim var; aöl kaydı yapabiliyor ve şu anki kitap dağıtma işini biliyorum ama Para umrumda değil; motivasyonum yok ! Beni duygusal manada işime motive edecek bir şey söylemenizi istiyorum hocam sizden. yataktan kalkınca lanet olsun yine mi haftaiçi diyorum çünkü. majör depresyon anksiyete tedavisi görüyorum ve saygı çerçevesinde yazacağınız her yorumu başımın üstünde tutacağım.

Millennium
Şef
02 Mayıs 2024 08:51

Otomatiğe bağlayabilirsiniz. Mevcut sistem kafanızı çalıştırdıkça daha da dibe batmanıza neden oluyor.

Konuyu anlat çıkarken el salla geç. Kavga olmasın çocuklar akşama kadar hayatta kalsınlar, al sana başarı.


gokhankakiz
Daire Başkanı
02 Mayıs 2024 08:56
hocam halk eğitimde memurum ama motivasyonum yok.
Millennium, 1 saat önce

Otomatiğe bağlayabilirsiniz. Mevcut sistem kafanızı çalıştırdıkça daha da dibe batmanıza neden oluyor.

Konuyu anlat çıkarken el salla geç. Kavga olmasın çocuklar akşama kadar hayatta kalsınlar, al sana başarı.


Millennium
Şef
02 Mayıs 2024 08:59

Verdiğim örneği hayatınızın pek çok yerinde kullanabilirsiniz. Ne yazık ki günümüz sistemi sizden ne mutlu olmanızı, ne de başarılı olmanızı talep ediyor. Bir üst amirinizden şikayet gelmemesi, görevlendirildiğiniz kurumda haber olmamanız ne büyük başarı sayılıyor artık.

gokhankakiz, 1 saat önce
hocam halk eğitimde memurum ama motivasyonum yok.

braveheart1234
Daire Başkanı
02 Mayıs 2024 09:18
psikologa gidiyor musunuz? gitmiyorsanız tavsiye ederim.

gokhankakiz
Daire Başkanı
02 Mayıs 2024 09:28
gidiyorum ama ara vermek zorunda kaldım.
braveheart1234, 50 dk. önce
psikologa gidiyor musunuz? gitmiyorsanız tavsiye ederim.

Peyami.safa81
Aday Memur
02 Mayıs 2024 09:37

Valla şükret bence masabaşı işin var. Biz de motivasyonsuz erken kalkıp işe gidiyoruz ama meslek lisesinde yüzlerce saygısız, kuduruk ergenle cebelleşiyoruz. Beterin beteri var.


gokhankakiz
Daire Başkanı
02 Mayıs 2024 09:44
hayır, ona şükrediyorum tabii ki ;zaten ben sadece memurluk yapabilirim bence de ama motivasyon olmaması gibi bir sorun söz konusu. Kadir kıymet bilen; iyi yerleri kazanan ve mesleğini mutlu bir şekilde yapan kaç öğrencimiz var aöl ve aöo'da çok merak ediyorum gerçekten.
Peyami.safa81, 31 dk. önce

Valla şükret bence masabaşı işin var. Biz de motivasyonsuz erken kalkıp işe gidiyoruz ama meslek lisesinde yüzlerce saygısız, kuduruk ergenle cebelleşiyoruz. Beterin beteri var.

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