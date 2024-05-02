KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Mayıs 2024 09:17
Üniversite memur maaşları?

Üniversitede memur ya da bilgisayar işletmeni ne kadar maaş alıyor bilgisi olan var mı? Maaşa ek ödemeler, tazminat, yemek vs gibi şeyler var mı?

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