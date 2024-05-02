Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Mayıs 2024 09:24
Es durumu il ici yapabilir mi

Subat ayinda es durumu ile tayin istedim ancak esim il.merkezde ben ilceye gelebildim il icine basvuru yapabilir miyim yoksa yine es durumunu mu beklemek zorundayim net bilgi lutfen


ybilgin
Aday Memur
02 Mayıs 2024 09:25

Ben ogretmenim esim memur


matematikçi10
Memur
02 Mayıs 2024 09:30
...tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, ibaresi oluyor il içi kılavuzunda. eş durumu her dönem isteyebilirsiniz

bahçesaray
Memur
02 Mayıs 2024 09:39
il özür grubunda evet
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