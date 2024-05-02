Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Mayıs 2024 09:44
Cumhuriyet Savcısından Nasıl Yazılır?

Sayın hocalarım ndan eki ayrı mı yazılır acaba?


tersineceviremeyen
Genel Müdür
02 Mayıs 2024 09:50

ndan ekini ayırmalımıyım


katipedi
Aday Memur
02 Mayıs 2024 09:55
Hayır birleşik yazılır
tersineceviremeyen, 19 dk. önce

ndan ekini ayırmalımıyım


feridunemeksiz
Şef
02 Mayıs 2024 09:55
ayır bakalım nereye ayırıyon öğretmen değilsindir umarım

tersineceviremeyen
Genel Müdür
02 Mayıs 2024 09:58

sebebi nedir hocam.teşekkür ederim

katipedi, 14 dk. önce
Hayır birleşik yazılır
Toplam 4 mesaj

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