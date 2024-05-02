Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Mayıs 2024 09:57
3600 Ek gösterge

Geçen yıl seçimlerden önce tüm 1.dereceye yükselmiş memurlara 3600 ek gösterge sözü verilmişti. Aradan tam 1 yıl geçti. Bir gelişme yok. yakında emekli olmayı düşünüyorum. ama 3600 hakkımı almadan da emekli olmak istemiyorum. çünkü avantajları çok fazla olacak.3600 ek gösterge konusunda ne gibi gelişmeler olduğunu bilen varsa yazabilir mi?

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